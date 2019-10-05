عطور مناسبة للسهرات من أرقى العلامات التجارية

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - عندما تتحضّرين للذهاب إلى السهرة تتركّز اهتماماتك على الملابس التي ستختارينها في هذه المناسبة، وتسريحة شعرك ومكياجك. كلّها عنصر ستعنون إطلالتك. لكن الأمر لا يقتصر عند هذا الحدّ، لان العطر يشكل عنصراً أساسياً في إطلالاتك في السهرات، لذلك يحتاج منك إلى تأن في اختياره.
في هذه المناسبات الفاخرة، عليك أن تختاري تركيبة عطر بارزة وغنيّة. فالروائح الناعمة والخفيف تناسب فترات النهار أكثر. اختاري العطور الزهرية والخشبية، فهي تفوح وتحيطك بهالة من النفحات العذبة التي تميّز حضورك.
1. عطر Bottega Veneta Eau Sensuelle
هو عطر خشبي-زهري-مسك تم إصداره عام 2016 ويتألف من مزيج من رائحة الخوخ والغاردينيا والياسمين والجلد والفانيليا والباتشولي.
2. عطر Cartier Baiser Fou
هو عطر زهري- فواكه تمّ إصداره في العام 2017، ويتألف العطر من مقدمة برائحة توت العليق وقلب تفوح منه نفحات الأوركيد. أما قاعدة العطر فتتكون من الشوكولاتة البيضاء والفانيليا.
3. Chloé Love Story Eau Sensuelle
هو عطر زهري تم إصداره في العام 2017. يتألف من مقدمة من خلاصة الليمون والكمثري وبراعم البرتقال، فيما تفوح من قلبه رائحة الأزهار وتتكون قاعدته من أخشاب الأرز والعنبر والمسك وخشب الصندل.
4. Chopard Happy Spirit Forever
هو عطر شرقي-زهري تم إصداره في العام 2016. يتألف من مقدمة برائحة اليوسفي الأصفر والفلفل الودي وقلب تفوح منه رائحة إكليل الجبل والياسمين وبراعم البرتقال. أما قاعدة العطر فتتكون من الباتشولي والعنبر.
5. Dior Poison Girl
هو عطر شرقي- فانيليا تم إصداره في العام 2016. يتألف من مقدمة بخلاصة البرتقال المر والليمون. يأتي قلبه غنياً بروائح الورد الدمشقي وبراعم البرتقال، في حين تتكوّن قاعدته من التونكا وخشب الصندل والفانيليا واللوز وأخشاب الكشمير.
6. Estée Lauder Modern Muse Le Rouge Gloss
هو عطر تشيبر فواكه تم إصداره في العام. تأتي مقدمة العطر بخلاصة الكرز الحامض والفلفل الوردي وبذور الجزر واليوسفي، أما قلبه فمن عطر الورد والياسمين والجلد والفينيل. وتتكوّن قاعدة العطر من الباتشولي والفانيليا والزهفران والعسل.
7. Tom Ford Black Orchid Lalique Edition
هو عطر شرقي- زهري تم إصداره في العام 2016. يتألف العطر من مقدمة من رائحة الياسمين والغاردينيا والبرغاموت والليمون والبرتقال والكشمش الأسود، وتفوح من قلبه روائح التوابل والفواكه واللوتس والأوركيد والياسمين. أما قاعدة العطر فتتكون من نجيل الهند وخشب الصندل والباتشولي والعنبر والبخور والفانيليا والمسك الأبيض.
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