عطور مناسبة للسهرات من أرقى العلامات التجارية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - عندما تتحضّرين للذهاب إلى السهرة تتركّز اهتماماتك على الملابس التي ستختارينها في هذه المناسبة، وتسريحة شعرك ومكياجك. كلّها عنصر ستعنون إطلالتك. لكن الأمر لا يقتصر عند هذا الحدّ، لان العطر يشكل عنصراً أساسياً في إطلالاتك في السهرات، لذلك يحتاج منك إلى تأن في اختياره.



في هذه المناسبات الفاخرة، عليك أن تختاري تركيبة عطر بارزة وغنيّة. فالروائح الناعمة والخفيف تناسب فترات النهار أكثر. اختاري العطور الزهرية والخشبية، فهي تفوح وتحيطك بهالة من النفحات العذبة التي تميّز حضورك.



1. عطر Bottega Veneta Eau Sensuelle

عطر Bottega Veneta Eau Sensuelle



هو عطر خشبي-زهري-مسك تم إصداره عام 2016 ويتألف من مزيج من رائحة الخوخ والغاردينيا والياسمين والجلد والفانيليا والباتشولي.



2. عطر Cartier Baiser Fou

عطر Cartier Baiser Fou



هو عطر زهري- فواكه تمّ إصداره في العام 2017، ويتألف العطر من مقدمة برائحة توت العليق وقلب تفوح منه نفحات الأوركيد. أما قاعدة العطر فتتكون من الشوكولاتة البيضاء والفانيليا.



3. Chloé Love Story Eau Sensuelle

Chloé Love Story Eau Sensuelle



هو عطر زهري تم إصداره في العام 2017. يتألف من مقدمة من خلاصة الليمون والكمثري وبراعم البرتقال، فيما تفوح من قلبه رائحة الأزهار وتتكون قاعدته من أخشاب الأرز والعنبر والمسك وخشب الصندل.



4. Chopard Happy Spirit Forever

Chopard Happy Spirit Forever



هو عطر شرقي-زهري تم إصداره في العام 2016. يتألف من مقدمة برائحة اليوسفي الأصفر والفلفل الودي وقلب تفوح منه رائحة إكليل الجبل والياسمين وبراعم البرتقال. أما قاعدة العطر فتتكون من الباتشولي والعنبر.

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5. Dior Poison Girl

Dior Poison Girl



هو عطر شرقي- فانيليا تم إصداره في العام 2016. يتألف من مقدمة بخلاصة البرتقال المر والليمون. يأتي قلبه غنياً بروائح الورد الدمشقي وبراعم البرتقال، في حين تتكوّن قاعدته من التونكا وخشب الصندل والفانيليا واللوز وأخشاب الكشمير.



6. Estée Lauder Modern Muse Le Rouge Gloss

Estée Lauder Modern Muse Le Rouge Gloss



هو عطر تشيبر فواكه تم إصداره في العام. تأتي مقدمة العطر بخلاصة الكرز الحامض والفلفل الوردي وبذور الجزر واليوسفي، أما قلبه فمن عطر الورد والياسمين والجلد والفينيل. وتتكوّن قاعدة العطر من الباتشولي والفانيليا والزهفران والعسل.



7. Tom Ford Black Orchid Lalique Edition

Tom Ford Black Orchid Lalique Edition



هو عطر شرقي- زهري تم إصداره في العام 2016. يتألف العطر من مقدمة من رائحة الياسمين والغاردينيا والبرغاموت والليمون والبرتقال والكشمش الأسود، وتفوح من قلبه روائح التوابل والفواكه واللوتس والأوركيد والياسمين. أما قاعدة العطر فتتكون من نجيل الهند وخشب الصندل والباتشولي والعنبر والبخور والفانيليا والمسك الأبيض.

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