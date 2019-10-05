تسريحات شعر خريفية من عروض الأزياء العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - استطاعت عروض الأزياء العالمية التي استضافتها العواصم الأربعة أن تُحدث ضجّة كبيرة في صيحاتها وليس فقط في ما يتعلق بالملابس والإكسسوارات التي قدّمها المصمّمون، إنما أيضاً بتسريحات الشعر التي اختارها الخبراء بكثير من الابتكار والإبداع.



لم تأتِ التسريحات تقليدية، بل حملت لمسة جرأة واضحة. سوف تجدين في صيحات خريف 2019 دليلاً شاملاً وغنياً إلى موديلات تسريحات شعر خريفية تناسب إطلالاتك المقبلة.



1. تسريحة الضفائر

تسريحة الضفائر



الضفائر هي أحد الأساليب التي تلجأ إليها السيدة لتسريح شعرها بطريقة عملية وشبابية. وقد جاءت الضفائر بأسلوب مبتكر هذا الموسم بعضها منفوشاً وبعضها مجدولاً. تسريحات أعادتنا إلى أيام الطفولة والمقاعد الدراسية. يمكن اعتماد هذه التسريحة في المناسبات المختلفة، شرط أن تختاري الأسلوب الذي يليق بإطلالتك.

رأينا الخصل العشوائية في عرض ألكسندر وانغ Alexander Wang وقد جمعت بطريقة تسريحة القطّة Pussy Cat زادت من حيوية الإطلالة وشبابها.

كما رأيناها مجدّلة بأسلوب متقن في عرض برادا Prada مع فرق نصفي واضح، فبدت الملامح معها أكثر جاذبية.



2. تسريحة الكعكة

تسريحة الكعكة



الكعكة الملتوية هي عبارة عن تسريحة شعر بسيطة إنما تحتاج إلى الدقة في تنفيذها. وهي تسريحة عملية وأنيقة في الوقت نفسه، تعتمدها النجمات العالميات حتى على السجادة الحمراء، لما لها من تأثير جذاب في إطلالاتهن.

رأينا الكعكة، تزيّن شعر عارضات براندون ماكسويل Brandon Maxwell وقد جاءت منخفضة ومزيّنة بإكسسوار لافت.

كما رأيناها في عرض فالنتينو Valentino إنما مرتفعة قليلاً مع خصلات شعر أمامية متحرّرة تغطي الجبين.



3. تسريحة الشعر المجعّد

تسريحة الشعر المجعّد



من بين كل اتجاهات خريف 2019، نعتقد أن الشعر المجعد سيكون الأكثر إثارة للجدل. تقضي هذه التسريحة بتشكيل الشعر بأسلوب متعرج يجعله يبدو أكثر كثافة ويمنح صاحبته مظهراً حيوياً خاصة إذا تمّ إقرانه مع مكياج مناسب.

رأينا تسريحة الشعر المجعّد والمعقوص في عرض 3.1فيليب ليم 3.1Phillip Lim مع فرق نصفي وغرّة مبلّلة وناعمة.

كما رأيناه في عرض مايكل كورس Michael Kors إنما بأسلوب أكثر جرأة حيث تمّ نفش الخصل أكثر حتى يبدو الشعر كثيفاً.

إقرئي أيضاً

تسريحات شعر مزينة بسكارف على غرار الفاشينيستا

ماسكات المايونيز لترطيب الشعر في الشتاء

فوائد زيت النعناع للشعر