رضوى الشربيني عن انتقادها لـ"أبو تورتة": قلبي كان هيقف وهو بيحتفل بكسر قلب البنت

تعرضت الإعلامية رضوى الشربيني للانتقادات بسبب انفعالها في مقدمة حلقة برنامجها "هي وبس" التي تحدثت خلالها عن مصطفى، الذي اشتهر بـ"مصطفى أبو تورتة" وأزمته مع خطيبته "نهال"، التي انشغل بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

لم تتجاهل الإعلامية الانتقادات، فقررت الرد عليها خلال برنامجها المذاع على قناة "CBC سفرة": "من إمبارح لحد انهاردة.. لكل فعل رد فعل.. وإحنا بنتهاجم كتير أنا وفريق العمل كلنا جتتنا نحست الحمد لله.. الدنيا مشيت وربنا يجعل في ميزان حسناتنا كل الكلام ده".

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وأوضحت "الشربيني" في حلقاتها: "الناس اللي بتقولي تنمرتي بيه وسمعتي من طرف واحد.. مش محتاجة أرفع سماعة التليفون منه.. شوفوا الحوار اللي عمله قال فيه إيه.. أنا عارفه إنه شبه راجل بس خشوا صفحته وإن شاء الله ميكونش مسح الصورة اللي نشرها تاني يوم وهو بيحتفل بالتورتة مع أصحابه..عامل احتفالية عشان كاسر قلب البنت.. قلبي كان هيقف وهو بيحتفل مع صحابه".

وتابعت الإعلامية رضوى الشربيني: "لقتني من كتر العصبية قولت كلام ملوش منطق.. يعني لقتني بدل ما أقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها قولت من وقع حفرة لأخيه.. قولت رجل الكنبة جماد ناطق يتكلم؟!.. هي جماد غير ناطق.. من كتر ما كنت متوترة ومتعصبة وقلبي وجعني من العملة دي إنه كمان بيحتفل.. وعموما ماشي أنا أوفر وتمام متشكرين جدا".

وكانت قصة نهال وخطيبها مصطفى، الذي عرف بـ"أبو تورتة"، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر الفتاة "نهال" قصتها مع خطيبها الذي تركها في حفل خطبتها، بحجة مرض خاله، وأخذ "التورتة" وغادر مع أسرته قاعة الحفل.