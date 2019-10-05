مع تقلبات الجو، وانخفاض درجات الحرارة ليلًا، تبدأ العديد من ربات المناول، لتحضير المشروبات الدافئة، لأولادهن. إليكِ طريقة عمل سحلب بالشكولاتة، للاستمتاع بمشروب لذيذ، ذو نكهة مُحببة للأطفال. مقادير سلحلب بالشكولاتة ملعقتان سحلب كوب حليب ملعقة صغيرة كاكاو Advertisements 1/2 ملعقة صغيرة سكر شوكولاتة مبشورة طريقة عمل سحلب بالشكولاتة امزجي بودرة السحلب، والسكر، في الحليب البارد. ضعي المكونات على النار، وضيفي الكاكاو، واستمري في التقليب. ارفعيه عقب النضج، وضعي الشكولاتة المبشورة على الوجه.

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