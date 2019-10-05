الامارات | انتبهوا إلى هذه الأعراض.. قد تنذر بالسكري لدى الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن انتبهوا إلى هذه الأعراض.. قد تنذر بالسكري لدى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نائب رئيس الجمعية الألمانية للسكري البروفيسور أندرياس نوي إن السكري من النوع الأول يُصيب الأطفال أيضاً، مشيراً إلى أنه يرجع في الغالب إلى أسباب وراثية.

وأوضح أن أعراض السكري من النوع الأول تتمثل في كثرة شرب الماء، وكثرة التردد على المرحاض، بالإضافة إلى التعب الشديد وفقدان الوزن.

ووشدد على أنه ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من إصابة الطفل من خلال فحوصات الدم والبول.

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وفي حال التحقق من الإصابة بالسكري، فإنه يتم العلاج بواسطة الحَقن بالأنسولين.