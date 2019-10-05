أجرتها نادين نجيم وياسمين صبري.. ما هي تقنية تكساس لتجميل الفك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تقنية تكساس من أحدث تقنيات تجميل الوجه، والتي من خلالها يتم تعريض الفك السفلي مع إبراز الذقن بطريقة تتناسب مع ملامح الوجه، وإخفاء الذقن المدبب، حسب ما قالته الدكتورة علا رأفت، استشاري الأمراض الجلدية وجراحة التجميل.

أطلق اسم تكساس على التقنية نسبة إلى سكان ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يتميزون بذقن عريضة متناسقة مع خطوط الوجه الجانبية.

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وجذبت تقنية تكساس آلاف الأشخاص حول العالم واعتمدها الكثير من المشاهير العرب كالنجمة نادين نجيم وياسمين صبري، وحليمة بولند وغيرهما.

تستخدم تقنية التكساس بهدف ملء المناطق النحيلة في محيط الفك السفلي ومقدمة الذقن، باستخدام حقن الفيلر، عن طريق تحديد مكان الحقن والجرعة التي يحتاج إليها المريض والتي تختلف من حالة لأخرى، ولا تحتاج إلى تخدير كلّي فقط يتم تخدير مواقع الحقن بشكل موضعي باستخدام كريمات التخدير وبعد 20 دقيقة يتم حقن أبر التكساس.

وتعد تقنية التكساس آمنة للغاية ويمكن تطبيقها على البشرة شديدة الحساسية، ولا تؤدي إلى مضاعفات أو حساسية، ولكن من الممكن أن يحدث بعض الآثار الجانبية كتغير في لون المناطق التي تم حقنها، أو حدوث التهاب في الجلد، أو ظهور بعض الكدمات والتورمات بعد إجراء الحقن ولكنها تختفي بعد يومين.