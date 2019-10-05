سمية الخشاب تعلن تصالحها مع أحمد سعد: "علاقتنا كويسة.. والحياة حلوة"

"مفيش بنا غير كل الخير وأنا بتمناله كل التوفيق في حياته وهو كمان"، هكذا علقت الفنانة سمية الخشاب، على طبيعة العلاقة التي تربطها بطليقها الفنان أحمد سعد، خلال استضافتها أمس في برنامج "إنسايدر بالعربي"، المعروض عبر فضائية دبي.

وقالت سمية خلال الحلقة: "خلافتنا انتهت، وعلاقتنا ببعض طيبة، أحلى حاجة إن الإنسان ميسبش خلافات بينه وبين حد، حلو إن يكون في حالة من السلام بينك وبين أشخاص اختلفت معاهم أو مقدرتش تكمل حياتك معاهم في يوم من الأيام، ولكن تبقى المودة والأخلاق والسلام بينكم".

وعن محاولة العديد التدخل بينهما لتسوية الخلافات، أوضحت: "مفيش مجال للوسطاء، إحنا علاقتنا ببعض كويسة، ممكن يكلمني يسألني على حاجة وأنا كذلك، عادي الحياة حلوة الحمد لله".

تفاصيل علاقة أحمد سعد وسمية الخشاب

علاقة روحانية

الحب "علاقة روحانية".. كانت هذه الجملة هي مسمى العلاقة بين أحمد سعد وسمية الخشاب، حسب ما قالت الأخيرة في مواقف عديدة، وحاول الثنائي إخفاء علاقتهما مرارًا وتكرارًا، باعتبار أنها ما يربطهما لا يتعدى حدود الصداقة.

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ومع ظهور الثنائي معا في عدة المناسبات، وتعدد اللقاءات بينهما، أصبح من الصعب إخفاء وجود علاقة بينهما، ولم يحتاج الأمر سوى أسابيع قليلة حتى انكشف الستار عن حبهما.

الارتباط

من خلال أغنية حملت عنوان "أجمل حب"، أعلن الفنان أحمد سعد ارتباطه بسمية الخشاب، على قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"؛ معلقًا على الفيديو: "إهداء إلى حبيبتي وشريكة عمري سمية".

وأصبحت الأغنية أول إعلان رسمي عن ارتباط "سعد" و"سمية"، وهي من تأليف عماد عبيد، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وألحان أحمد سعد.

الزواج

في 20 أكتوبر 2017، احتفل الفنان أحمد سعد بزواجه من الفنانة سمية الخشاب، وأقيم الحفل في فيلا "سمية" بالقاهرة، وسط جمع من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.

ودام الزواج بين "سعد" و "الخشاب"، طوال الفترة الماضية، دون وجود لخلافات أو أزمات.

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الانفصال

أعلن أحمد سعد انفصاله عن سمية الخشاب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، 28 مارس الماضي، دون إبداء أسباب، متمنيًا لها التوفيق، ليسدل الستار على علاقته بالفنانة الشهيرة، ويكتب بيده نهاية الزيجة.

خلافات وأسباب الطلاق

اتهامات بالسرقة

اتهم أحمد سعد "سمية" بسرقة شقته، وهو السبب وراء طلاقهما، حسب تصريحه لبرنامج "شيخ الحارة" من تقديم بسمة وهبة: "ضحكت عليا.. وقالتلي لازم تشتري شقة لنفسك، فعلا كنت شايف وجهة نظرها صح".

تفاصيل استيلاء "سمية" على شقته، بحسب قول "سعد" كشفها الأخير خلال البرنامج، موضحا: "قولتلها اكتبي الشقة باسمك وامضي على الشيكات بتاعة الأقساط وأنا هديهالك تسدديها كل شهر.. وأنا مكنش ليا علاقة بالبنوك إطلاقا ولا عندي دفتر شيكات"، متابعًا أنه دفع مقدم للشقة و10 أقساط، وبعدها طلب منها نقل ملكية العقار ليُفاجأ برفضها، مستطردًا: "قالتلي هديك حقها، قولتلها لأ، قامت ادتني شيك بربع المبلغ وإذا كان عجبك بقى، وهي دي المشكلة الحقيقية وراء طلاقي".

واتهم أحمد سعد، سمية خلال البرنامج، بسرقة أحد الألحان وتسجليها في الشهر العقاري باسمها.

ورد سعد بإن ادعاء سمية بأنه منعها من العمل غير صحيح، نافيا أنه لم يكن لديها أعمال خلال تلك الفترة، مؤكدا أنه يأبى أن يعيش مع امرأة لا تريده، وأنه كان ينفق على المنزل ويعطيها مصروفها.

جابلي عاهة مستديمة .."طحالي انفجر بسببه"

حلت سمية ضيفة، على برنامج "شيخ الحارة"، مع الإعلامية بسمة وهبه، وكشفت خلالها على تفاصيل وأزمات بينها وبين سعد.

وعرضت بسمة وهبة، صورة من العملية التي أجريت لسمية، بعد انفجار الطحال الخاص بها، إزاء التعدي عليها بالضرب من قبل سعد.

وقالت سمية الخشاب، إن أحمد سعد تسبب لها في عاهة مستديمة، وفقدت طحالها بسبب تعديه عليها، مضيفة: "لو ضربني في وشي كنت هقدر أدافع عن نفسي، بس ضربني ضربات متعددة في ظهري بالخاتم بتاعه، انفجر الطحال بتاعي وأنا مش حاسة، كنت هموت واتنقلي دم".

وتابعت: "طلع أحمد سعد بعد ما دخلت أوضة العمليات يبكي على الانستجرام ويقول ادعوا لسمية الخشاب، (ضربني وبكي وسبقنى واشتكى)"، موضحة أنها سامحت سعد على ذلك بعد قوله لها أنه لم يكن في وعيه.