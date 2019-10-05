ضحية مصطفى أبو تورتة تكشف لـ"هن" كواليس ما حدث: سابني قبل نهاية الحفل بنص ساعة

خلال يومين بات مصطفى أبو تورتة متصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما فعله مع خطيبته "نهال" التي قررت سرد الأمر في منشور على "فيسبوك" تم تداوله في عديد من المجموعات السرية، والصفحات، حتى تحولت تلك القصة المأساوية، إلى مادة دسمة لصنع "كوميكسات" ساخرة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

نهال: "الناس اللي جت تباركلي بقت تطبطب عليا"

بهذه الكلمات بدأت، نهال شعبان، حديثها عن خطيبها السابق، الذي تركها داخل القاعة خلال حفل الخطبة، قائلة: "عمري ما اتوقعت إنه يعمل فيا كدة، إزاي كان بيخدعني ويقولي إنه بيحبني، إزاي هان عليه يسيبني وسط أهلي وصحابي، وفي الآخر يسيبني لوحدي، وياخد كل حاجة ويمشي".

وأضافت لـ"هن": "قرينا الفاتحة من 7 شهور، وفضلت مستنياه لحد ما نقدر نعمل فرح، وقلتله نعمل حفلة صغيرة وهو اللي صمم على قاعة، وهو اللي صمم إني أعزم أهلي وصحابي، عشان يسيبني في الآخر وسطهم".

دفعني نص تكاليف الخطوبة ومطلبناش منه حاجات كتير

واستطردت: "الخطوبة بتكون على العريس، ومع ذلك دفعت نص تمن الفستان والقاعة والبوفيه وكل حاجة، بيقول إننا استغليناه، واحنا أصلًا طلبنا أقل من العادي، وجاب شبكة أقل من اللي اتفقنا عليه، ومحدش اتكلم، ولا قال حاجة".

سابني بعد البوفيه واتكلم في سمعتي من تاني يوم

وعن ما حدث داخل القاعة، قالت صاحبة الواقعة: "الفرح آخره الساعة 12، وهو سابني 11 ونص، بعد ما أكل ورقص هو واللي معاه، راح فجأة افتعل الحوار ومشي هو وأهله اللي حضروا، مسكت فيه وقلتله استنى بعد الفرح ونروح لخالك، راح سابني ومشي برده، وكسر فرحتي".

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وتابعت: "مكانش عازم ناس كتير من أهله، وكانوا جايين بلبس عادي، كأنهم كانوا عارفين اللي فيها".

وعن رد فعله عقب الحفل، أكدت: "اتكلم في سمعتي من تاني يوم، وقال أنا سبتها عشان كانت بتكلم واحد، واتبلى عليا".

مش هقبل أي عرض من اللي جالي.. ومفيش حاجة هتعوضني

وعن العروض التي تلقتها "نهال" عقب انتشار الأمر، حيث تقدمت العديد من الشركات متعددة المجالات بتقديم عروض مجانًا لها، أكدت: "مش هقبل أي حاجة، أنا مش عاوزة شهرة، ولا مقابل، مفيش حاجة هتعوضني عن فرحتي اللي اتكسرت".

قصة مصطفى أبو تورتة

وروت فتاة تُدعى نهال تفاصيل ما حدث، لها في منشور، اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه أن خطيبها المدعو مصطفى خدعها هو وأهله، حيث ادّعى أن خاله أصيب بوعكة صحية، وترك الخطوبة هو وأهله ليذهب لخاله المريض، والغريب في الأمر أنه أخذ "التورتة" معه، دون إخبارها بذلك، بحسب قولها.