صور.. للمقبلات على الزواج تعرفي على فوائد حلة الضغط داخل المطبخ

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أصبح استخدام وتواجد "حلة الضغط"، داخل المطابخ في البيوت الحديثة شيئًا أساسيًا، وتسعى العديد من الفتيات وربات المنازل لدمجه وسط تجهيزات الزفاف، لبناتهن المقبلات على الزواج، حيث تجدن الأمهات أنها الأداة الأمثل لطهي الأطعمة.
وإليكِ فوائد طنجرة أو حلة الضغط، وفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز".
- تعمل طنجرة أو حلة الضغط على تقليل وقت الطهي إلى النصف تقريبًا.
- تقلل مدة الغليان المطلوبة لطهي الأطعمة إلى الربع، وهذا بدوره يجعل تحضير الطعام أسرع.
ويقول خبراء التغذية إن الطعام المغلي في طنجرة الضغط يحتفظ بمعظم العناصر الغذائية مقارنة مع الطرق الأخرى للطهي، كما أنه يبقى ألذ، إذ إنه يكون مطيها بالكامل.
- استخدام طنجرة الضغط يحافظ على برودة المطبخ حيث يتم استخدام حرارة أقل أثناء الطهي، وبالتالي يمكن توفير الطاقة على نحو كبير.
- تستند آلية الطهي بالضغط إلى توظيف بخار الماء الذي يتحول إلى سائل، إذ يحد الضغط العالي من درجة الغليان، ويسمح بالوصول إلى درجات حرارة الطهي أعلى بكثير من 100 درجة مئوية.
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