مجموعة "بالمان" بلونين في موسم ربيع 2020 من أسبوع الموضة في باريس

القاهرة - لايف ستايل
خلال أسبوع الموضة في باريس، قدم أوليفييه روستينغ مجموعة مميزة لدار بالمان في موسم ربيع 2020 وكانت الحصّة للتصاميم باللونين الأسود والأبيض أي المونوكروم التي دخلت عليها الأشكال الهندسية في أشكال الدوائر والمثلّثات حول الصدر والعنق. لنكون من بعدها مع الكثير من التقليمات في تصاميم جاكيتات البلايزر ذات الأكتاف العريضة والتنانير بالفتحة الواسعة على الساق أو الكروب-توبات مع السراويل بأسلوب الستريت الستايل.
هذا وقد رأينا أيضاً الكثير من الفساتين بقصّات انسيابية منسدلة ستكون حتماً خيار الكثير من النجمات على السجادة الحمراء في الموسم المقبل.
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