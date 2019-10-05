شانيل يودع الصيف في أسبوع الموضة بطريقة مبتكرة تتناسب مع الأجواء فى باريس

على ما يبدو أن أسبوع الموضة انتهى نهاية سعيدة، فبعد صيحات الموضة وتنوعها وألوانها المختلفة التي شاهدناها على مدار أسبوع الموضة فى نيويورك ولندن وميلان، كان أسبوع الموضة في باريس هو الأمثل خاصة فى الجمع بين صيحات الموضة التى تبنتها أسابيع الموضة السابقة، بالإضافة إلى صيحات الموضة التى تتناسب مع الأجواء فى باريس.

واستطاع كل بالمن Balmain وايزابيل مارانت Isabel Marant بعرضيهما أن يعودا بنا إلى حقبة السبعينات والثمانينات وعصر الديسكو بكل ما تحمله من ألوان وتصميمات. وعلى الرغم من الألوان الصاخبة إلا أن الألوان الحيادية الهادئة كان لها نصيب كبير في أسبوع باريس والتي تميزت بالتصميمات الفضفاضة المريحة والملابس المطبوعة.

بالنسبة لكلوي Chloé ولويس فويتون Louis Vuitton فقد استخدما النقشات والرسومات التى تميزت بها فترة الـ٨٠ وتحويلها إلى تصاميم مختلفة وذات ألوان صريحة ومتداخلة أضافت لمحة من الأناقة والعصرية فى آن واحد، أما إيلى صعب Elie Saab وروشاس Rochas استخدما الأقمشة الطبوعة خاصة بنقشات النمر فى كثير من ملابسهم هذا العام.

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ويبدوا أن صيحات الثمانينات كانت طاغية فى أسبوع الموضة، خاصة البناطيل القصيرة الضيقة Biker shorts التي كانت الأكثر شيوعا، حيث ارتدتها الكثير من عارضات الأزياء على الجواكيت الرسمية، والتى جمعت بين الكاجوال والرسمى فى آن واحد.

شانيل Chanel وكما عودنا كل عام، أنهى أسبوع الموضة بفكرة من أفكاره المبتكرة والتى كانت اليوم عبارة عن وضع خلفية للبحر مع وضع رمال وأمواج متحركة وعرض لصيحات الموضة التى تتسم بالحيوية والألوان المتداخلة وكأنه يذكرنا بنهاية فصل الصيف.

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