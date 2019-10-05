3 أطعمة تسهم في زيادة نشاط الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

لا يربط كثير من الناس بين نوع الأطعمة التي يتضمنها النظام الغذائي وبين صحة الدماغ، عادة ما يكون الربط بين الطعام والقلب أو ضغط الدم أو نسبة السكر.

لكن الحقيقة هي أن نوعية الطعام يمكن أن تعطي أنشطة الذهن والذاكرة والتفكير دفعة قوية للأمام، أو تبطيء منها. إليك أهم الأطعمة لصحة الدماغ، حسب ما جاء في موقع "24" الإماراتي.

1- الأطعمة الغنية بدهون أوميجا 3 مثل: السلمون والتونة والمكاريل والأسماك الدهنية.

2- الطماطم المطبوخة والصلصة والبطيخ مصدر هام لليكوبين وهو مادة هامة لصحة الدماغ.

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3- يمكنك الحصول على توليفة من دهون أوميجا 3 وأوميجا 6 من المكسرات والأكلات البحرية والأفوكادو وزيت الزيتون.

- البطاطا الحلوة والجزر والشمّام مصدر هام لفيتامين "أ" الذي تحتاجه الدماغ.

- البقول والخضروات الورقية كالخس والبقدونس والسبانخ واللوز للحصول على فيتامين "ب".

- صفار البيض والفطر (المشروم) والسردين مصادر فيتامين "د"