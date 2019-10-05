في أول تعليق على ظهورها بدون حجاب.. شهيرة لـ"الوطن": "مبحبش اتكلم في التفاهات دي"

علقت الفنانة شهيرة في أول تصريحات صحفية لها لـ"الوطن"، على إطلالتها بشعر مستعار أشقر، بدلا من غطاء رأس "الحجاب"، في أحدث ظهور لها، بصورة صحبة الفنانة سهير رمزي، والتي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قائلة: "مبحبش اتكلم في التفاهات دي، ومش من حق حد يسألني على حاجة، أو يحاسبني".

وأضافت شهيرة، أنه يجب أن ينصب اهتمام الجمهور على الأعمال الفنية للممثلين، دون التدخل في الحياة الشخصية واحترامهم لخصوصيتهم، لافتة إلى أنها لم تتخلى عن الحجاب الذي ظهرت به منذ 25 سنة، مشددة على أنها حريصة على ارتداءه في العزاءات.

وعن انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أنها لا تهتم بتعليقات "السوشيال ميديا": "ده عالم افتراضي، وربع اللي عليه بس اللي بيقول كلام محترم وقَيِم".

تفاصيل ظهور الفنانة شهيرة بدون حجاب

التقطت تلك الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ورشة لـ"صناع الشعر الصناعي بالعالم"، بحضور العديد من الفنانات أبرزهن: رجاء الجداوي وسهير رمزي وشهيرة، بالإضافة إلى الإعلامية بوسي شلبي، التي ارتدت شعر مستعار يحمل اللون الأخضر.

وحرص خبير صناعة البواريك وعلاج تساقط الشعر ألكسندر ترنوبل، على جعل الفنانات ترتدين "البواريك" بألوان "غير تقليدية".

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سلسلة من الانتقادات بسبب الحجاب

تعرضت الفنانة شهيرة للعديد من الانتقادات بسبب ظهورها في عدة مناسبات بدون حجاب، من بينها تداول صورتها في عيد ميلاد إحدى صديقاتها، والتي نشرتها الإعلامية سهير جودة عبر حسابها على إنستجرام، بالإضافة لتواجدها مع الفنانة سهير رمزي ومصمم الأزياء هاني البحيري بدون حجاب في فعالية خيرية فبراير الماضي، تبعها إصدار بيان صحفي شديد اللهجة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وجاء نص البيان كالتالي: "بالرغم بعدي عن جمهوري أكثر من عشرين سنة، هرجع أتكلم عن الحجاب وليس الحجاب بالكامل بل غطاء الرأس لأن الحجاب ليس غطاء رأس فحسب بل هو جزء منه والباقي جسد المرأة وسلوكياتها ومعاملاتها واحتفاظها بالحشمة والاحترام إذن من وجهة نظري وقناعاتي أني مازلت محجبة - إلا من غطاء الرأس الذي يعتبره العامة ومن ليس له ثقافة دينية أنه هو الموضوع وبعد كده لا يهم".

وتابعت: "كنت أرى أن السيدة عندما تكبر من الممكن أن تتخفف في ملابسها نظرا للآية التي في سورة النور عن القواعد من النساء الذين كبر عمرهن، فلا يطمعن في الزواج والأنجاب، وأنه لا حرج عليهن أن يضعن ثيابهن العادية بدون تبرج".