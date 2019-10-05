بعد 6 أشهر من خطأ محرج.. ناسا تستعد لأول رحلة فضائية نسائية بالكامل

عادت الاستعدادات مجددا لسير فضائي نسائي بالكامل، بعد 6 أشهر من خطأ محرج بشأن السترات الفضائية أدى إلى إلغاء الرحلة.

وأعلنت ناسا الجمعة أن رائدتي فضاء تتواجدان بالفعل بالمحطة الدولية ستقومان بالسير في الفضاء في وقت لاحق من الشهر، والرائدتان كريستينا كوخ وزميلتها التي وصلت مؤخرا جيسيكا مير ستسيران في الفضاء يوم 21 أكتوبر لتركيب بطاريات جديدة، وسيكون هذا رابع سير في الفضاء من خمسة بشأن بطاريات وسيكون الأول الأحد المقبل، وفيه ستسير كوخ في الفضاء برفقة زميل، بحسب "سكاي نيوز".

وكان من المفترض أن تخرج كوخ للسير في الفضاء برفقة زميلة في مارس الماضي، إلا أن ناسا تعين عليها إلغاء الخطة بسبب عدم وجود وقت كاف لتجهيز زي فضائي ثاني متوسط المقاس.

وقالت رائدة الفضاء ميغان ماكارثر، نائبة رئيس ناسا، إن ذلك سيكون إنجازا يستحق الاحتفال.