خلال 48 ساعة.. انتصارات جديدة للمرأة السعودية في عهد الملك سلمان

خطوات متعددة تسير عليها المملكة العربية السعودية تنفيذًا لرويتها 2030، ومن أهدافها تمكين المرأة السعودية، وإزالة كثير من العوائق التي حرمتها من حقوقها ومنعت عنها كثير من الأعمال، وفي عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، تعيش المرأة أزهي عصورها، فأصبح دورها فعال في المجتمع، وباتت تتساوى في الحقوق والواجبات مثل الرجال.

وعلى مدار يومين متتالين، شهدت المرأة السعودية عدة قرارت أتاحت لها ممارسة حقوق ومشاركة في فعاليات كانت محرومة منها في وقت سابق، أبرزها:

فتح باب التجنيد للنساء

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية، من رتبة جندي أول إلى رتبة رقيب.

وعلى موقعها الإلكتروني ذكرت وزارة الدفاع، أنها فتحت باب القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية برتبة "جندي أول- عريف- وكيل رقيب- رقيب"، بداية من الأحد المقبل.

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وتعتبر هي المرة الأولى التي يفتح فيها الباب للنساء لدخول المجال العسكري، وكانت المرأة السعودية انخرطت في قطاعات الأمن بوزارة الداخلية السعودية العام الماضي.

انطلاق دوري جدة النسائي

للمرة الأولى أيضًا انطلق دوري جدة النسائي لكرة القدم، الذي بدأ، من الأمس، ويستمر لمدة 10 أسابيع.

فأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن دوري جدة النسائي انطلق بمشاركة 6 فرق محلية، ويمثل كل فريق من الفرق المشاركة 16 لاعبة فيما أتيح لكل فريق تسجيل 25 لاعبة كحد أعلى.

سكن المرأة الفنادق دون محرم

كانت آخر القرارات التي شهدتها الـ48 ساعة الماضية، القرار الذي أصدره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، الذي أقر بعدم الامتناع عن إسكان المرأة من دون محرم في مرافق الإيواء السياحي، شرط تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف "الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات".

يذكر أن قرارات كثيرة أصدرت في عهد الملك سلمان، ولعل أبرزها هو السماح للمرأة قيادة السيارات، ويعتبر الحدث الأبرز في رؤية المملكة 2030، والذي صدر في شهر يونيو 2018، وأيضًا إسقاط الولاية على المرأة السعودية، فأصبح بإمكانها السفر دون ولاية عليها، واستخراج جوزها السفر بمفردها، وغيرهما من القرارات التي أتاحت لها الحرية والمزيد من الحركة.