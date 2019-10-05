لمريض السكري والضغط.. احذر النوم أقل من 6 ساعات في اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

توصّلت نتائج دراسة جديدة إلى أن مرضى السكري والضغط الذين ينامون 6 ساعات في اليوم أو أقل يتضاعف لديهم خطر الوفاة بأمراض القلب والسكتة. ويعتبر السكري وارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً حول العالم حالياً، بسبب انتشار العادات الغذائية الغربية، وقلة الحركة والنشاط نتيجة الجلوس طوال اليوم، ونقص النوم، حسبما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

واعتمدت الدراسة الجديدة التي أجريت في جامعة ولاية بنسلفانيا على تحليل بيانات 1600 شخص أعمارهم بين 24 و74 عاماً وكانت نسبة النساء 52 بالمائة من مجموع المشاركين.

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ونُشرت نتائج الدراسة في "جورنال أوف ذا أمريكيان أسوسياشن"، وربطت أبحاث الدراسة بين عوامل الإصابة بالسكري أو بارتفاع الضغط وبين نقص ساعات النوم، وتأثير ذلك على صحة القلب وخطر الوفاة.

وتبين وجود صلة قوية بين النوم 6 ساعات أو أقل وبين تضاعف خطر الوفاة بأمراض القلب لدى كل من مرضى السكري وارتفاع الضغط.

ودعت النتائج إلى اعتبار النوم لفترات أقل من الموصى به (7 ساعات يومياً) من عوامل الخطر الخاصة بأمراض القلب.