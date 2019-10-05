محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: يقدم "الخليج 365"، طريقة عمل مكرونة بأجنحة الدجاج على طريقة الشيف شربيني: مقادير مكرونة بأجنحة الدجاج - أجنحة دجاج. - مكرونة طماطم. - سماق. - زيت زيتون. - بصل. - ثوم. - زعتر. - شطة. - بقدونس. Advertisements - كاتشاب. - بسلة. - فلفل ألوان. - كرنب. - ملح. - فلفل أسود. - طريقة التحضير: - تسلق المكرونة في ماء وملح. - تقطع الأجنحة وتتبل بالليمون والكاتشاب والملح والفلفل وتقلى في زيت غزير ساخن. - في طاسة على النار يوضع قليل من الزيت ثم يضاف البصل المفروم والثوم المفروم والأجنحة المقلية. - ثم تضاف البسلة والفلفل الألوان وعصير الطماطم وأخيرا الكرنب. - تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب جيدا ثم تقدم.

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