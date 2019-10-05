محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
أصيب فتاة أمريكية بنوبة هلع بعد أن نجح أخصائيون في تحويل شكل وجهها إلى مسخ باستخدام مساحيق التجميل.
وخضعت الراقصة جاي فيرز لثلاث ساعات من عملية وضع مكياج لتشبه "الزومبي"، الذي جعل وجهها يبدو مخيفا ومفزعا، حسب ما نقل "سكاي نيوز" عن شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وتابعت أنها كانت تستعد لالتقاط صور فوتوغرافية دعائية قبل أن تتفاجأ بمظهرها المرعب، الأمر الذي جعلها تتعرض لنوبة هلع، ما استدعى نقلها إلى مستشفى بومونت في مدينة رويال أوك بولاية ميشيغن.
ورفض المستشفى التعليق على حالة فيرز، لكنه قال إنها عولجت وعادت إلى منزلها في اليوم ذاته.
وفي منشور على صفحتها على "فيسبوك"، أكدت فيرز أن "القلق والفزع ليست مسألة مضحكة"، مضيفة: "لقد كان وضعا خطيرا حدث في وقت غريب".
ووفقا لجمعية القلق والاكتئاب الأمريكية، فإن ما يقرب من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من نوبات الهلع والقلق.
كما تقدر منظمة الصحة العالمية أن واحدا من بين كل 13 شخصا يعانون القلق على مستوى العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر وضعت مكياج "زومبي".. إصابة فتاة بنوبة هلع لـ"شكلها المخيف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.