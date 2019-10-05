وضعت مكياج "زومبي".. إصابة فتاة بنوبة هلع لـ"شكلها المخيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أصيب فتاة أمريكية بنوبة هلع بعد أن نجح أخصائيون في تحويل شكل وجهها إلى مسخ باستخدام مساحيق التجميل.

وخضعت الراقصة جاي فيرز لثلاث ساعات من عملية وضع مكياج لتشبه "الزومبي"، الذي جعل وجهها يبدو مخيفا ومفزعا، حسب ما نقل "سكاي نيوز" عن شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وتابعت أنها كانت تستعد لالتقاط صور فوتوغرافية دعائية قبل أن تتفاجأ بمظهرها المرعب، الأمر الذي جعلها تتعرض لنوبة هلع، ما استدعى نقلها إلى مستشفى بومونت في مدينة رويال أوك بولاية ميشيغن.

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ورفض المستشفى التعليق على حالة فيرز، لكنه قال إنها عولجت وعادت إلى منزلها في اليوم ذاته.

وفي منشور على صفحتها على "فيسبوك"، أكدت فيرز أن "القلق والفزع ليست مسألة مضحكة"، مضيفة: "لقد كان وضعا خطيرا حدث في وقت غريب".

ووفقا لجمعية القلق والاكتئاب الأمريكية، فإن ما يقرب من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من نوبات الهلع والقلق.

كما تقدر منظمة الصحة العالمية أن واحدا من بين كل 13 شخصا يعانون القلق على مستوى العالم.