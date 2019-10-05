"ملكة البكاء".. حكاية نيكول جونز صاحبة "أشهر كوميكس" على فيس بوك

بملامح يبدو عليها التعجب، وعينان تحدقان لأعلى وأسفل، ببشرتها السمراء، وابتسامتها التي تبدو عليها اللامبالاة، وشعرها القصير المتعرج، أصبحت اليوتيوبر "نيكول جونز" واحدة من أشهر الوجوه مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، التي اُستخدمت لصنع الـ"ميم" و"الكوميكس" الساخرة عبر منصات "السوشيال ميديا".

مؤخرا، انتشر مقطع فيديو بشكل كبير، خاصة على "تويتر" تظهر فيه "نيكول"، واستخدمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بعض المواقف الساخرة، على "الفيسبوك"، متسائلين عن هوية الفتاة.

ويقدم "هن"، أبرز المعلومات عن "نيكول جونز"، وفقا لموقع"popbuzz".

واحدة من أشهر "اليوتيوبرز" المعروفة باسم "Nicole Tv".

تعمل في مجال صناعة المحتوى الساخر، عبر بثها العديد من الفيديوهات.

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تبلغ من العُمر 18 عاما، وبدأت العمل في هذا المجال منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية.

يتابع "نيكول" أكثر من مليوني متابع على Instagram، وعبر قناتها على YouTube أيضًا.

تنشر العديد من المقاطع التي تبكي بها، حتى لقبها البعض بـ "ملكة البكاء".

نشرت أول فيديو لها في عام 2015 عندما كان عمرها 13 عامًا.

من المقرر اتجاهها للغناء، حيث إنها تروج، عبر حساباتها الشخصية لأغنيتها القادمة.

يعد أشهر مقطع لها، وهي تقوم بتمشيط شعرها المتعرج بشكل ساخرًا.