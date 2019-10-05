قدمت الشيف أميرة في المطبخ، طريقة عمل كفتة شبت وبرغل، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل كفتة شبت وبرغل كيلو لحم مفروم. نصف كوب برغل منقوع ومصفى. بصلة مبشورة ناعم شبت مفروم ناعم ملح فلفل أسود Advertisements قرفة زنجبيل بودرة بهارات لحمة زيت طريقة عمل كفتة شبت وبرغل فى الكبة يضاف البرغل والبصل مع البهارات والقرفة والجنزبيل والملح والفلفل ويخلطوا جيدا تضاف كمية اللحمة ويخلط في طاسة ساخنة على النار يضاف زيت لقلي الكفتة

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