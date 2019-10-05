محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نورهان الصباغ: يخاف مرضى السكري من تناول بعض الفواكه، حتى لا تسبب ارتفاع مستوي السكر في الدم، ولكن هناك بعض الفواكه المناسبة، التي تساعد على تنظيم مستويات السكر. لقراءة المزيد عن: لمرضى السكري.. 5 فواكه تحميك من ارتفاعه.. اضغط هنـــا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لمرضى السكري.. 5 فواكه تحميك من ارتفاعه (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.