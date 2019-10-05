خبر صادم لـ”ساقط” الإمارات حمد المزروعي.. إنجاز ضخم للسياحة العُمانية وإيرادات الفنادق فقط تخطت 140 مليون ريال

أكدت إحصائية حديثة نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد الزوار القادمين إلى السلطنة منذ يناير وحتى شهر أغسطس الماضي بلغ 2.3 مليون زائر.

وبلغ إجمالي إيرادات الفنادق ذات التصنيف من (3-5) نجوم 141 مليون ريال في الفترة ذاتها، لـ1.1 مليون نزيل، وتصدر الخليجيون قائمة أعلى خمس جنسيات زارت السلطنة حتى أغسطس، حيث بلغ عددهم 957987، تلتها الجنسية الهندية بإجمالي عدد زوار بلغ 278780، تلتها الجنسية الألمانية بـ105397 زائرًا، و103742 زائرًا من الجنسية البريطانية، و82725 من اليمن.

وخلال شهر أغسطس، بلغ إجمال عدد الزوار القادمين إلى السلطنة 348 ألف زائر، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 11.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

واحتل الخليجيون المرتبة الأولى حيث بلغ عددهم 194 ألف زائر مشكلين ما نسبته 55.7%. وجاءت الجنسية الهندسة في المرتبة الثانية بنسبة 12.4%، واليمنية في المركز الثاني بنسبة 6%، والباكستانية بنسبة 2.9%.

وفي المقابل، انخفضت نسبة أعداد الزوار المغادرين من السلطنة في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. حيث بلغ عدد المغادرين 752 ألف زائر في أغسطس الماضي شكل العمانيون ما نسبته 75.9% منهم مقارنة بـ804 آلاف زائر في أغسطس من عام 2018.

وفيما يتعلق بخدمات وسائل الإيواء، بلغت إيرادات الفنادق ذات التصنيف (3 – 5) نجوم 13.7 مليون ريال خلال شهر أغسطس فقط، مقارنة بـ13.9 مليون ريال خلال الشهر نفسه العام الماضي. وتجاوز عدد نزلاء الفنادق خلال أغسطس 140 ألف نزيل مرتفعًا بنسبة 15.8% عن شهر أغسطس 2018. كما بلغت نسبة الإشغال في الفنادق المذكورة خلال أغسطس 42.6%.

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ووفقًا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد بلغ إجمالي زوار موسم صلالة من يناير وحتى أغسطس الماضي 748 ألف زائر.

وخلال شهر أغسطس زار صلالة 417 ألف زائر، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 11.7% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018. ومثل الخليجيون ما نسبته 86.6% من الزوار خلال أغسطس الماضي أغلبهم من العمانيين بنسبة 68.2% ومن الإمارات العربية المتحدة بنسبة 8.9%.

وكان الساقط الاماراتي “حمد المزروعي” قد شن حملة منظمة للتحريض على السياحة في سلطنة عمان، وترويج الشائعات حول انتشار الحمى القلاعية في صلالة ووجود عمليات قتل في المحافظة العمانية.

عاد الساقط الاماراتي “حمد المزروعي”، للتحريض على موسم السياحة في صلالة العمانية واسطنبول التركية، في محاولة منه ومن مشغليه أن يضرب هذا الموسم الذي تشهده المحافظتين كل عام.

يشار إلى أن القذر “المزروعي” دائم التطاول والإساءة إلى كيانات دول الخليج، وأعراض نسائهم، من خلال تغريداتٍ لا أخلاقية ينشرها عبر حسابه في “تويتر”.

كما يقود “المزروعي” حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.