الامارات | أطباء يحذّرون من تعاطي المسكنات قبل ممارسة الرياضة

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يحذّرون من تعاطي المسكنات قبل ممارسة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر أطباء ألمان من تعاطي المسكنات قبل ممارسة الرياضة، وقال البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه إن ذلك يؤدي ذلك إلى آلام مزمنة بالمفاصل والعضلات. وأضاف مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية أنه في حال المجهود الشديد قد يصل الأمر إلى حد حدوث اضطرابات بأعضاء الجسم أو نزيف بها.

وأشار فروبوزه إلى أن الشعور بالألم يؤدي دوراً مهماً؛ حيث إنه يحذر الجسم من التحميل الزائد على الحد، في حين تمنع المسكنات إدراك هذا الشعور، ومن ثم يصبح الرياضي أكثر عُرضة للإصابات.

لذا لا يجوز تعاطي المسكنات والعقاقير المثبطة للالتهابات إلا في حال الإصابات والأمراض فقط.