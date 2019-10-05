الامارات | «مليحة» تأخذ زوّارها في رحلة إلى العصور القديمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «مليحة» تأخذ زوّارها في رحلة إلى العصور القديمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باعتبارها بوابة تاريخ عريق يشير إلى حضارات وأزمنة مهمة تعاقبت على إمارة الشارقة ودولة الإمارات، وبما يعرّف عما يزيد على 130 عاماً مضت، أطلق «مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية» الوجهة التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، باقات جديدة تتضمن مغامرات وورش عمل تستهدف الزوّار من الفئات العمرية كافة، لا سيما الناشئة.

وتسعى الحزم الجديدة إلى تعزيز معارف الزوار، وتعريفهم عن قرب بتاريخ المنطقة، إذ تستعد من خلال باقة الحزم التعليمية-الترفيهية الجديدة، لاصطحاب الزوار في رحلة مثيرة ترشدهم لاكتشاف الحياة التي عاشها سكان المنطقة الأوائل قبل آلاف السنين، وكيف أثرت في حياتنا اليوم.

وتتضمن الباقات جولات لكل الزوار من مختلف الفئات العمرية على امتداد ساعة ونصف الساعة حول المعالم الأثرية يقودها مرشدون سياحيون متخصصون، للتعرف إلى الحفريات والاكتشافات التي تزخر بها المواقع الأثرية بمليحة، فيما تتيح جولة المتحف فرصة التعرف إلى تاريخ السكان الذين استوطنوا المنطقة، وعلى الأدلة العلمية والتاريخية والأثرية للحياة التي عاشوها قبل أكثر من 130 ألف عام، حيث تسهم مقابر البشر والحيوانات التي تم التنقيب عنها واكتشافها في تلك المواقع الأثرية بإعطاء الزوار شعوراً بعلاقة وثيقة مع سكان المنطقة من خلال الأعراف الاجتماعية والثقافية التي توارثتها الأجيال.مدير إدارة العمليات للمنطقة الوسطى والشرقية محمود راشد السويدي، قال: «ننطلق في تصميم عروضنا وباقاتنا الترفيهية التعليمية من معرفتنا بأن الجميع خصوصاً الأطفال يحبون القصص وحكايات التاريخ، ولذلك صممنا الباقات لتكون قصة يروي كل منها فصلاً من فصول مليحة، ويكتسب خلالها الزوار فهماً أوسع للتاريخ الإنساني وجوهره، كما تقدم هذه الباقة للمشاركين تجارب لا تنسى تأخذهم في مغامرات مذهلة لاستكشاف الأسرار والكنوز التاريخية التي تزخر بها مليحة والمناطق المجاورة لها، والتي تعود إلى ما قبل 130 عاماً مضت، لتكون بذلك رحلة عبر الزمن للتعرف إلى القيم والتقاليد الأصيلة للأجداد وتاريخ الدولة العريق».

استكشاف العالم المفقود

تخصص «مليحة» مغامرة وورشة عمل «استكشاف العالم المفقود - الأحفوري المرح»، المخصصة للأطفال الذين تزيد أعمارهم على خمسة أعوام، شرط أن يكونوا برفقة والديهم أو أولياء أمورهم، التي تمتد على مدار ساعتين، والتي تمكنهم من المشاركة واكتشاف عالم المستحدثات والأحفوريات، والتنقيب عن أسرار تاريخ البشرية بأنفسهم، كما يشمل عرض المغامرة الذي يرتدي به المشاركون قبعة المستكشفين الخاصة ورشة عمل لصنع الأدوات الحجرية، ومحاكاة الأحفوريات.

ورشة عمل النباتات والحيوانات

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تستهدف ورشة عمل «النباتات والحيوانات» الزوار من عمر خمس سنوات فما فوق لتعريفهم على مختلف أنواع النباتات وأشكال الحياة البرية في الصحراء، وتتضمن سلسلة من الجولات في مليحة والمناطق المحيطة بها برفقة فريق من الخبراء الذين سيقدمون معلومات متنوعة حول الحيوانات والنباتات المحلية التي تعيش في المنطقة.

أصوات من الماضي

تم تصميم هذه الورشة لتكون بوابة عبور بالزوّار من عمر خمس سنوات فما فوق وعلى مدى ساعتين من الزمن إلى تاريخ الفن القديم لصنع الأدوات الحجرية التي كان يستخدمها الإنسان منذ آلاف السنين، والتقنيات التي اتبعها البشر الأوائل في صناعة الأدوات الحادة باستخدام أحجار الصوَّان في العصر الحجري، حيث تتضمن الورشة جولة علمية قصيرة في «جبل الفايه».

معسكر الفضاء

فرصة استثنائية للاستمتاع بليالي الصحراء وتأمل جمال سمائها الصافية، حيث سيتسنى للمشاركين في هذه الورشة التعرف، على مدى ثلاث ساعات، إلى أسرار الكون، وحجم النظام الشمسي وأسماء النجوم والكواكب بمساعدة خبراء الفلك، وباستخدام المنظار الفلكي الموجود في الموقع، كما تتوافر دروس خاصة في علم الفلك، إذ تعتبر هذه الورشة خياراً مثالياً لمحبي علم الفلك والفضاء الخارجي، وهي ملائمة للزوار من عمر خمس سنوات فما فوق.

- ساعة ونصف الساعة حول المعالم الأثرية يقودها مرشدون سياحيون متخصصون.

- أدلة علمية وتاريخية على الحياة قبل أكثر من 130 ألف عام.