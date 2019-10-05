الامارات | «كولاج» يمدِّد استقبال مشاركات «ما بعد المطر»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كولاج» يمدِّد استقبال مشاركات «ما بعد المطر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «كولاج مركز المواهب»، التابع لنادي سيدات الشارقة، عن تمديد فترة التقديم لجائزة نون للفنون، التي تنطلق هذا العام تحت شعار «ما بعد المطر»، حتى بعد غدٍ، لتتسنى المشاركة لأكبر عدد من الفنانات والمبدعات، في مجال الرسم والتصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي.

وتهدف الجائزة إلى توفير منصة إبداعية للفنانات الموهوبات المواطنات والمقيمات بالإمارات، ممن تراوح أعمارهنّ بين 18 و40 عاماً، للتعبير عن تجربتهن في أجواء «بعد هطول المطر»، وتجسيد ما تضفي هذه الحالة على ذاكرتهنّ من تجارب جديدة في أعمال فنية متميزة. واستحدثت النسخة الثالثة من الجائزة فئة جديدة للفن الرقمي، لإعطاء فرصة للفنانات والمبدعات في هذا المجال الجديد للمشاركة في الجائزة، ويحق للمشاركات في هذه الفئة التعديل الرقمي على الأعمال المقدمة، حسب رغبة المشاركة. وتخصص الجائزة، عبر فئاتها الثلاث، وهي: فئة «نون للفن»، وفئة «نون للفنانة الصاعدة»، وفئة «الفن الرقمي»، جوائز قيمة للفائزات، تراوح بين 4000 و10 آلاف درهم. ويمكن للراغبات بالمشاركة في جائزة نون للفنون، التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة.