الامارات | معرض 421.. مجوهرات وعطور وأفلام

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض 421.. مجوهرات وعطور وأفلام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف معرض421 عن برنامج فعالياته لشهر أكتوبر، والذي يضم مجموعة من الدورات القصيرة وورش العمل وعروض الأفلام، بهدف تعزيز تفاعل الجمهور في دولة الإمارات مع المشهد الإبداعي المتنوع، وتشجيع الحوار الثقافي حول السرديات الإقليمية.

ويعتزم المعرض إطلاق دورة تصميم المجوهرات، وتتألف من ثماني جلسات تحت إشراف مصممة المجوهرات نادية عباس، إلى جانب ورش عمل إضافية في نوفمبر المقبل، حيث سيتسنّى للمشاركين استكشاف فن صناعة المجوهرات، وكيفية تقديم تصاميمهم إلى الشركات المصنعة.

كما ستقدم سرور أميني، الأستاذة المحاضرة في الفنون الجميلة والتصميم الغرافيكي بجامعة آزاد الإسلامية في دبي، دورة مكثفة في 12 أكتوبر الجاري حول فن تصوير الظلال (سيانوتايب)، والتي كانت تُستخدم في الأصل مع الرسومات المعمارية من قبل الفنانين في القرن الـ20.

بينما ستقدم الرسامة التعبيرية نور بهجتن في 15 الجاري، ورشة عمل فن الملصقات التصويرية، وسيتخلل الورشة مزج تدرجات الأبيض والأسود بالألوان المختلفة، لإنشاء ملصق متعدد الطبقات من وسائط وأنسجة وأشكال مختلفة.

ويتعاون معرض421، من جديد، مع سينما عقيل لعرض فيلمين في إطار سلسلة «العرب والمدينة» في 16 الجاري. ويركز الفيلم الأول «شارع الموت وقصص أخرى»، من إخراج كرم غصين، على العلاقات الاجتماعية في ضواحي بيروت. فيما يتناول الفيلم الثاني للمخرجة نادين لبكي «كفرناحوم»، الذي ترشح لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، قصة صبي لبناني يقاضي والديه، بسبب إنجابه إلى هذا العالم وانفصاله عنهما لاحقاً.

كما ستشرف مصممة الغرافيك، رشا الدقاق، في 18 الجاري، على ورشة عمل تدريبية بعنوان تطوير الهوية المؤسسية.

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وستبدأ في اليوم التالي سلسلة مكونة من ستة أجزاء تتناول فن صناعة العطور، إذ تنطلق 19 الجاري وتنعقد كل يوم سبت على مدار ستة أسابيع. وستقدم هذه الدورة التدريبية التي تلاقي شعبية واسعة مقدمة عن عالم العطور ومعلومات قيمة عن تاريخ العطور واستخداماتها وطرق صناعتها. وتشرف على الدورة رائدة الأعمال الإماراتية المتخصصة في صناعة العطور، آمنة الحبتور.

ويتضمن البرنامج، أيضاً، ورشتي عمل بعنوان أساسيات الطباعة في 19 و26 الجاري. أما في 20 الجاري، فيستضيف معرض421 ورشة عمل بعنوان فن حرق النحاس، بإشراف الفنانين روضة الكتبي وراشد الفلاسي.

ويستمر معرض421 في تعاونه مع معهد غوته، ليقدم فيلماً وثائقياً عن حياة النحاتة الألمانية الأميركية إيفا هيس، في 23 الجاري.

وتعود سلسلة خيال: قراءات للأطفال في 26 الجاري، لتقدم للقراء الصغار الفرصة لاستكشاف عالم إدارة الأموال بأسلوب ممتع وشيّق. وستقوم الكاتبة خديجة قدسي، التي يستضيفها المركز، بقراءة مقتطفات من كتابها «عملات الإمارات القديمة والجديدة»، الذي يتمحور حول الأمية المالية وتاريخ العملات في دولة الإمارات.

أما في نهاية الشهر، فيستضيف معرض421 ورشة عمل حول صناعة الجلود، تمتد على مدار ثلاثة أيام بعنوان أساسيات صناعة المنتجات الجلدية. وتنطلق الدورة المكثفة في 30 الجاري، وتختتم في الأول من نوفمبر.

تصوير

يقدم معرض421، في 18 الجاري، ورشة عمل تصوير وتحميض الأفلام، بالتعاون مع مركز جلف فوتو بلس، تحت إشراف المصور راز هانسرود، وجولة تصوير في 19 الجاري بمنطقة ميناء زايد، ما يتيح للمشاركين الفرصة لتطوير صور فوتوغرافية للمناطق الصناعية والأسواق القريبة. وتنعقد الجولة تحت إشراف المصور المحترف راز هانسورد، وستقدم للمشاركين النصح والإرشاد بشأن التحكم في لقطاتهم وكاميراتهم.