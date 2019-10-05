الامارات | أعمـاق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسهم الكائنات البحرية في المحافظة على التوازن البيئي، وضمان نقاء البحار وجودة مياهها. وتعتبر مياه المحيطات مصدراً رئيساً للغذاء والأملاح المعدنية، كما أنها وسيلة مهمة للتبادل التجاري والنقل والأنشطة الترفيهية. ويتزايد تحول الإنسان للاعتماد على البحار والمحيطات للحصول على الغذاء الرئيس، من خلال الصيد المباشر، أو زراعة الأسماك لاستخدامها في تغذية الحيوانات. صورة من منطقة وكاتوبي/‏‏‏ إندونيسيا، للسمكة الضفدع. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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