الامارات | النظام الغذائي النباتي خطر على الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائي النباتي خطر على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور ياكوب ماسكه إن النظام الغذائي النباتي، الذي يتخلى عن الأغذية ذات المصادر الحيوانية بشكل تام، يشكل خطراً على صحة الأطفال. وأوضح طبيب الأطفال الألماني أن النظام الغذائي النباتي الكامل يُصيب الأطفال بسوء التغذية، التي تترتب عليها عواقب وخيمة مثل مشكلات النمو والتطور وأمراض خطرة. وأضاف ماسكه أن النظام الغذائي السليم للطفل ينبغي أن يتسم بالتنوع والتوازن لإمداد جسم الطفل بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية، التي تساعد الجسم على النمو والتطور بشكل صحي. وأكد ماسكه أهمية أن تنتبه الأم النباتية إلى ضرورة إمداد جسمها بالحديد وفيتامين B12 بشكل كافٍ أثناء الرضاعة الطبيعية، لتجنب إصابة رضيعها بسوء التغذية. وفي حال إصرار الوالدين على أن يتبع طفلهم نظاماً غذائياً نباتياً يتخلى عن المصادر الحيوانية بشكل تام، فيجب حينئذ أن يخضع الطفل لفحوص دم دورية لاكتشاف أي نقص في الوقت المناسب ومواجهته من خلال الجرعة الصحيحة من المكملات الغذائية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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