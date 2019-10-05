الامارات | أفراح المنصوري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المنصوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه علوي صالح المنصوري، بمناسبة زفاف نجله زايد إلى كريمة عبدالله صالح المنصوري.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الشهامة في أبوظبي، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وحشد من المهنئين والأهل.