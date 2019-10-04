"سمّها يقتل 100 شخص".. هكذا تتجنبين شراء أسماك الأرانب

أثار خبر ضبط تاجر يبيع أسماك الأرنب السامة، بمحافظة الإسكندرية، زعر العديد من المواطنون، خاصة أن تلك الأسماك محظور بيعها، لما تسببه من تسمم وقتل من يتناولها.

وتكمن خطورة هذا النوع من الأسماك في شكله، حيث يتشابه مع سمك الفيليه التي تفضله العديد من ربات المنازل، وربما تقع في خطر شراءه دون تفرقة بينه وبين أسماك الفيليه الصالحة للتناول.

من جانبه، أكد الدكتور سامي أبو العطا، مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالإسكندرية، أن هذا النوع من الأسماك ليس له علامات يمكن معرفتها لتجنبه، قائلًا: "مفيش ربة منزل هتقدر تعرفه، لأن الخبراء نفسهم مش هيعرفوه ده مالوش أي علامة، وشبه السمك الفيليه بالظبط".

وتابع: "بائع السمك اللي بيبيعه بيكون شايل منه الأحشاء اللي هي أصلا مركز السموم، فطبيعي محدش هياخد باله".

ونصح ربات المنازل خلال حديثه لـ"هن" بضرورة شراء السمك الفيلية من المتاجر المضمونة، وعدم شراءها من الشارع، قائلًا: "اشتروه من مكان مضمون وموثوق فيه، مش من أي فرشة ولا واحد ماشي بشبكة والمهم إن السمك الفيليه حجمه كبير".

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ضبط تاجر يبيع الأسماك السامة

كانت مديرية أمن الإسكندرية، ضبطت تاجر سمك لاتهامه ببيع أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي "سمك الأرنب السام"، والمحظور صيدها وتداولها بالأسواق لاحتوائها على كمية من السموم الضارة بالصحة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

وأوضح "أبوالعطا"، أن سم سمكة الأرنب يتركز بـ3 أماكن، وهم، تحت الجلد، وقرب الأحشاء، بجانب النخاع، كما أن كبد هذه السمكة سام جدا، مؤكدا أن كمية السموم بداخلها كفيل بقتل 100 شخص.

أعراض التسمم بأسماك الأرانب

كانت الدكتورة مها غانم، المشرف على مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، أكدت أن أسماك "الأرنب، أو القراض"، تتغذى على أنواع الطحالب السامة، مشيرة إلى سبب تسميتها بسمكة "الأرنب" لأنها تشبهه في شكل مقدمة أسنانها، وكذلك طريقة سلخه قبل الأكل، متابعة أن البعض يشرع في اصطيادها وبيعها دون معرفة خطورتها على الصحة العامة.

وتابعت أن أعراض التسمم التي تظهر بعد مرور ساعتين، تتمثل في ارتخاء العضلات والمفاصل، وآلام العضلات، وهبوط ضغط الدم، والشلل المفاجئ، والإعياء الشديد، مؤكدة أنه يتطور لتوقف الجهاز التنفسي وحدوث الوفاة.

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