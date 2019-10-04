منها الانقطاع عن الدواء.. 9 أخطاء تمنع خفض الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم: تؤدي بعض السلوكيات الخاطئة إلى الحيلولة دون خفض الكوليسترول في الدم، ما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية، خاصة أمراض القلب. لقراءة المزيد عن: 9 أخطاء تمنع خفض الكوليسترول في الدم.. اضغط هنـــا.

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