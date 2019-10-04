صفاء اتجوزت حبيب صاحبتها واكتشفت تعلقه بالقديمة فطلبت "الخلع": قاللي لما قمر ترجعلي هطلقك

"تزوجني عندا في حبيبته الأولى التي تركته، واستغل حبي له لإتمام الزواج حتى يكيدها ويجعلني كوبري للعودة لها ويرهن طلاقي بعودتها له".. هكذا روت "صفاء غ " 22 سنة مأساتها مع زوجها وسبب إقدامها على طلب الخلع منه بمحكمة الأسرة في كفر شكر.

تقول "صفاء": "تزوجت من جاري الذي هو في نفس الوقت شقيق أعز صديقاتي، كنت أحبه بشدة من طرف واحد، فهو لم يكن يبادلني مشاعر الحب، وفي يوم قررت عدم إخفاء مشاعري وقلت لابد أن أكلمه وأصارحه بمشاعري".

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وتضيف: "ذهبت لشقيقته وعرفت منها أنه في حالة بائسة ومكتئب ومخنوق، فطلبت منها التحدث معه وأنا أظن أنه سيطردني أو يرفض حبي، وعندما جاء قلت له: أنا بحبك، ففاجأني برده: تتزوجني؟، طبعا قلت له ياريت، رغم إني كنت لازالت أدرس في الجامعة ولكنه كان قد أنهى دراسته ويعمل وجاهز تقريبا".

وتعود لبداية الزواج: "تزوجنا بسرعة، الفرحة أعمتني عن كل شيء، ولكني فوجئت به دائما ينادي باسم (قمر) فأرد: أنا (صفاء)، وأسأله لماذا تغلط في اسمي يرد: مش مقصودة ويتهرب مني، حتى جاء يوم سمعته يتكلم مع واحدة تانية علي الموبايل وبيقول لها: بسببك وبسبب عنادك معايا تزوجت وأحضرت مصيبة في البيت أنا بحبك ياقمر وعايز أكون معاكي".

لم تتمالك نفسها من هول الصدمة: "أصابتني حالة جنونية ودخلت عليه وكسرت الموبايل، فرد بمنتهي البرود (انتي اتجننتي الموبايل اتكسر!) قلت: أنا اللي انكسرت وقلبي وحياتي كلها انكسرت، ليه عملت فيا كدة؟، فرد: علشان أعلم حبيبتي قمر الأدب، وانتي اللي كنتي قدامي ساعتها، وشجعتيني على كدة، فطلبت منه الطلاق، رفض، وقال سأطلقك في حالة واحدة هي رجوع (قمر)، فقررت أخلعه".