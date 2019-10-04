القاهرة - لايف ستايل
كشف المخرج الإبداعي أوليفييه روستينج النقاب عن أحدث مجموعة له Balmain
في أسبوع الموضة في باريس، تأتي مجموعة ربيع / صيف 2020 مع إقتراب المصمم
من سنته التاسعة في بالمي، حيث واصل Olivia تقديم تشكيلة جديدة ومثيرة ،
قام بجمع جيش Balmain والحفاظ على دار الأزياء في طليعة العصر الرقمي.
تعاون بيت أزياء بالمين هذة المرة مع نجمة تليفزيون الواقعة وأصغر عضوه
في عائلة كارداشيان
كمديرة فنية للمكياج لهذا الموسم، حيث
أثار بالفعل ضجة حول المدرج.
قامت كايلي جينر بعمل مجموعة مكياج خاصة بالتعاون مع أوليفا روستينج تحمل
اسم kylie x balmain والتي استخدمها اوليفا على العارضات فى عرض الأزياء
الخاص به.
جائت المجموعة بتشكيلة مستوحاة من الأغاني الخاصة بأواخر التسعينيات
والألفينات مثل بيونسي وبريتني سبيرز و غيرهم، والذي صرح أوليفيا إنها
كانت فكرة كايلي حيث عروض الأزياء كلها تتحدث عن السبعينات والثمانينات.
كانت المجموعة متنوعة مابين مجموعة الازياء المختلفة باللونين الأبيض
والأسود و مجموعة أخرى من الجينز الملون، وتشكيلة من الفساتين العصرية
الرائعة بالوان صيفية ومناسبة لفصل الربيع ومجموع من الفساتين الامعة
المناسبة للسهرة .
قد يهمك ايضاً:
عارض-أزياء-خارج-عن-المألوف يلفت الأنظار في أسبوع الموضة في باريس
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة أزياء Balmain بالتعاون مع كايلي جينر في أسبوع الموضه في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.