مجموعة أزياء Balmain بالتعاون مع كايلي جينر في أسبوع الموضه في باريس

كشف المخرج الإبداعي أوليفييه روستينج النقاب عن أحدث مجموعة له Balmain

في أسبوع الموضة في باريس، تأتي مجموعة ربيع / صيف 2020 مع إقتراب المصمم

من سنته التاسعة في بالمي، حيث واصل Olivia تقديم تشكيلة جديدة ومثيرة ،

قام بجمع جيش Balmain والحفاظ على دار الأزياء في طليعة العصر الرقمي.

تعاون بيت أزياء بالمين هذة المرة مع نجمة تليفزيون الواقعة وأصغر عضوه

في عائلة كارداشيان

كمديرة فنية للمكياج لهذا الموسم، حيث

أثار بالفعل ضجة حول المدرج.

قامت كايلي جينر بعمل مجموعة مكياج خاصة بالتعاون مع أوليفا روستينج تحمل

اسم kylie x balmain والتي استخدمها اوليفا على العارضات فى عرض الأزياء

الخاص به.

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جائت المجموعة بتشكيلة مستوحاة من الأغاني الخاصة بأواخر التسعينيات

والألفينات مثل بيونسي وبريتني سبيرز و غيرهم، والذي صرح أوليفيا إنها

كانت فكرة كايلي حيث عروض الأزياء كلها تتحدث عن السبعينات والثمانينات.

كانت المجموعة متنوعة مابين مجموعة الازياء المختلفة باللونين الأبيض

والأسود و مجموعة أخرى من الجينز الملون، وتشكيلة من الفساتين العصرية

الرائعة بالوان صيفية ومناسبة لفصل الربيع ومجموع من الفساتين الامعة

المناسبة للسهرة .

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