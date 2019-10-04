750 ألف دولار ثمن "الخداع".. أمريكي يقاضي عشيق طليقته والمحكمة تنصفه

منحت محكمة كارولاينا الشمالية 750 ألف دولار لزوج تم خداعه من قِبَل زوجته وعشيقها، حيث أقام دعوى قضائية على العشيق، متهمًا إياه بأنه السبب وراء طلاقه من زوجته، بحسب "سكاي نيوز عربية".

أقدم كيفن هاورد على إقامة دعوى قضائية في محكمة "غرينفيل" بعد اكتشافه أن زوجته التي تقدمت بطلب الطلاق بعد 12 عامًا من الزواج، كانت تخونه مع زميل لها في العمل.

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وقال الزوج لمحطة التلفزيون المحلية "ويتن": "أخبرتني في البداية أنها تريد الطلاق لأنني كنت أعمل لوقت طويل، ودائما ما أتغيب عن المنزل"، ولكن بعد تعيين محقق خاص تم اكتشاف أنها كانت على علاقة مع زميل لها.

ويسمح القانون الذي لا يزال ساريًا في 5 ولايات أمريكية أخرى فقط، وهم "هاواي وميسيسيبي ونيومكسيكو وداكوتا الجنوبية ويوتا"، لأحد الزوجين بمقاضاة شخص آخر يعتقد أنه سبب تفكك زواجهم، بسبب أفعال غير مشروعة أو ضارة، وفقًا لشركة "فافونيس" للمحاماة في "كارولاينا" الشمالية.

وأقرت محاميته سيندي ميلز بأنها تقدم قضية واحدة كهذه على الأقل في المحكمة سنويا، وقد نال أحد موكليها في 2010 تعويضا قدره 5.9 ملايين دولار في إطار قضية مماثلة لهذه.