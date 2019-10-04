فن اتيكيت أصول عيادة المريض

فن الاتيكيت يفرض عليك التذكُّر دائمًا أن المشفى ليس مكانًا خاصًّا بالزيارات الاجتماعيَّة. لذا، يترتَّب عليك مراعاة بعض الأمور التي نطلعك عليها في الآتي، عند عيادة المريض في المشفى، تفاديًا لإزعاجه:



من المُفضّل عيادة المريض بعد مرور ثلاثة أيَّام على دخوله المشفى

أوقات الزيارة

• من الضروري مراعاة الأوقات المُحدَّدة للزيارة، خصوصًا إذا كنَّا غير مُقرَّبين من المريض، مع الحرص على عيادة المريض بعد مرور أكثر من ثلاثة أيَّام من دخوله المشفى.

• يمكن الاتصال بالأفراد المُقرَّبين من المريض للاطمئنان على صحَّته، وطلب الإذن والاستفسار عن الوقت الذي يمكن لك الزيارة خلاله.

• يُخصّص اليوم التالي، في حال الأمِّ التي وضعت مولودها حديثًا، للأفراد المقربين جدًّا من العائلة.



استعمال المصعد الكهربائي

• من الضروري الامتناع عن الضغط على زرَّي الصعود والهبوط للمصعد بنفس الوقت.

• يجب انتظار من هم في داخل المصعد للخروج، ثمَّ يمكن الدخول إليه.

• يُفضَّل إلقاء التحيَّة على الموجودين في داخل المصعد.

• يمكنك الضغط على الزرِّ، الذي يحمل رقم الطبقة التي يرقد فيها المريض، أو الطلب إلى من يقف بقرب لوحة مفاتيح المصعد الضغط عليه.

• يمكن الدخول بالنظارات الشمسية، إذا كنتِ متعبةً، ولا ترغبين برؤية أحد.

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من المُفضّل الحرص على عدم البقاء لأكثر من 15 دقيقة، عند عيادة المريض بالمشفى

في غرفة المريض

• يفضّل الحرص على عدم البقاء لأكثر من 15 دقيقة، عند عيادة المريض بالمشفى.

• يجب الامتناع عن تقديم الأزهار، لأنَّها قد تنقل حشرات، وروائح مزعجة للمريض الذي يُعاني من الحساسيَّة.

• يجدر الانتباه إلى مضمون حديثك مع المريض، مع الابتعاد عن التحدُّث مطوَّلًا عن تفاصيل مرضه، أو ذكر أسماء الأفراد الذين قضوا بهذا المرض، أو تقديم النصح.

• يُفضَّل الحرص على الخروج من الغرفة، فور دخول الممرضين أو الطبيب لفحص المريض.

• يُمكن عرض المساعدة على أهل المريض، كإحضار الطعام مثلًا.

• يمنع إحضار الرضَّع إلى المشفى، أمَّا الأطفال دون الثماني سنوات فيمكن أن يأتوا بناء على طلب المريض، وذلك في الوقت الذي لا يكون فيه متعبًا جدًّا.

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