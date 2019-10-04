نحافة أنجلينا جولي تقضي على جمالها وأنوثتها برغم فستانها الملفت

أشعلت إطلالة أنجلينا جولي Angelina Jolie في حفل العرض الخاص لفيلمها

Maleficent: Mistress Of Evil في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، ردود أفعال

متباينة عبر مدونات الموضة ومنصات السوشيال ميديا.

فقد أطلت أنجلينا جولي بفستان أنيق من Versace جاء بتصميم أوف شولدر

باللون الأسود اللامع والذي تزين عند الخصر ببروش ماسي على شكل عقرب.

لكن إطلالة النجمة الحسناء التي حددت منحنيات جسمها بوضوح، جعلتها تبدو

أكبر عمراً رغم أنها تبلغ 44 عاماً فقط، وذلك بسبب نحافتها الشديدة عن

الرقبة والذراعين والكتفين مقارنة بوجهها الذي بدا متورماً قليلاً.

وقد انقسمت الآراء، حيث قال البعض إن إطلالتها الأنيقة تزيدها جاذبية وأن

وزنها ليس مقلقاً طالما أن حالتها الصحية جيدة، إلا أن البعض قال إنها

بحاجة لأن تكتسب بعض الوزن حتى تستعيد قوامها الممتلئ وجاذبيتها المعهودة

التي جعلتها لسنوات أكثر نساء العالم جمالاً وأنوثاً.

الجدير بالذكر أن النجمة التي حصلت مؤخراً على الطلاق من زوجها براد بيت،

قد اصطحبت أولادهما الستة خلال العرض الخاص للفيلم

قد يهمك ايضاً:

أنجلينا جولي تستعرضُ وشمًا جريئًا على طول ظهرها