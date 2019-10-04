تعرف على صيحات مكياج العيون "المعدني" بدرجات ألوان الخريف

بعد مكياج العيون المعدني والآيلاينر الملون، تتمحور موضة مكياج العيون هذا الموسم حول المكياج الـ glossy اللامع الذي اكتسب شعبية كبيرة مؤخراً، وبعد ظهور بعض النجمات بهذا اللوك المميز، باتت الكثيرات تبحث عن الطرق الأفضل لتطبيق هذا المكياج المميز. اليوم اخترنا لكِ أجمل صيحات مكياج عيون glossy بدرجات ألوان الخريف بالإضافة إلى طريقة تطبيقه.

طريقة عمل مكياج عيون glossy بدرجات ألوان الخريف :

الخطوة الأولى:

لتحصلي على مكياج عيون glossy مميز، قومي أولاً بتحضير جفنك، ابدئي بتوزيع الكونسيلر أو كريم الأساس على كامل الجفن بواسطة فرشاة ناعمة.

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الخطوة الثانية:

اختاري أي لون من ظلال العيون ترغبين به كالكرميدي، والبرتقالي، والبرغندي والموف الداكن أو أي لون من الألوان الخريفية، وطبقيه بالشكل الذي ترغبين به، وبعدها حددي العين بالآيلاينر بالشكل الذي ترغبين به.

الخطوة الثالثة :

لتحصلي على المظهر الـ glossy الذي ترغبين به قومي باستخدام ملمع الشفاه، ضعي كمية مناسبة منه على فرشاة كثيفة، بعدها طبّقيه فوق ظلال العيون.

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