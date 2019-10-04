تعرف على الأماكن الصحيحة لوضع "الهايلايتر" على البشرة

يعتبر الهايلايتر من مستحضرات التجميل الأساسية التي تستخدم في إبراز مناطق معينة من البشرة، حيث أن أسلوب المكياج العصري والمواكب للموضة لا يكتمل إلا به، واليوم سنعرفك على الأماكن الصحيحة لوضع الهايلايتر على بشرتك لتحصلي على مكياج مثالي.

- الهايلايتر على منطقة العين :

يمنح الهايلايتر العين اتساعاً أكبر ويبرزها بطريقة جميلة، ولتحصلي على هذه المزايا قومي بتوزيعه تحت الحاجب وعلى الزاوية الداخلية للعين، وننصحك بتجنب وضعه فوق الحاجب مباشرة حتى لا تظهر التجاعيد الموجودة في هذه المنطقة.

- الهايلايتر على الوجنتين :

طبقي الهايلايتر بعد وضعك للبلاشر على منتصف الوجنتين، وبالتالي ستحصلين على خدود ممتلئة، أما في حال كنتِ تريدين شدّ وجنتيكِ، فقومي بتطبيق الهايلايتر على آخر الوجنتين.

- الهايلايتر على الأنف :

الأنف الكبير سواء كان عريض أو طويل سيزعجك بكل تأكيد، لكن مع الهايلايتر بإمكانك تقليص حجمه عن طريق وضع القليل منه على منطقة أرنبة الأنف وعلى الجانبين، واحرصي على دمجه بطريقة جيدة خصوصاً عند الجانبين حتى تظهري بلوك طبيعي وحيوي.

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- الهايلايتر على الشفاه :

لتظهر شفاهك بطريقة أكثر جمالاً وامتلاءً، قومي بوضع القليل من الهايلايتر على منتصف الشفة السفلية ومنتصف الشفة العلوية، وادمجيه مع أحمر الشفاه.

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