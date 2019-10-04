هذا ما يحدث للجسم عند تناول 4 حبات كاجو يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يعشق كثيرون أنواعًا معينة من المكسرات، لكن البعض قد لا يعرف أن لها تأثير كبير على صحتنا، ولعل منها الكاجو الذي يحتوي على عناصر غذائية عالية.

في السطور التالية نرصد لكم، ماذا يحدث لجسمنا إذا تناولنا 4 حبات من الكاجو يوميًا، وفقًا لما ذكر موقع "برايت سايت" الأمريكي.

ومن المهم قبل أن نُعدد فوائد الكاجو الغذائية، معرفة أنّ الإفراط في تناوله يؤثر سلبًا على الصحة، إذ يصيبنا بالصداع.

- نضارة البشرة

يُضفي نضارة للبشرة لأنه يحتوي على النحاس ومضادات الأكسدة، كما أن الكولاجين يحد من علامات التجاعيد المبكرة.

- يقوي جهاز المناعة

الكاجو مصدر كبير للزنك الذي يساعد على تقوية وتنشيط خلايا الجهاز المناعي وإنتاج الإنزيمات المضادة للأكسدة.

- تقوية العظام

فقط 4 حبّات من الكاجو يمد الجسم بـ30٪ من القيمة اليومية للنحاس الذي يساعد على تقوية العظام والنسيج الضام، و20٪ من الماغنيسيوم الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

- حفظ النظر

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الكاجو غني باللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة المهمة في الحفاظ على صحة العينين والحفاظ على البصر، كما يحمي الزياكسانثين شبكيه العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

- التخلص من الصداع النصفي

نقص المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، منها ارتفاع ضغط الدم والصداع المتكرر، وآلام في أجزاء مختلفة من الجسم، وتناول الكاجو بانتظام يضمن لك التوازن الصحيح للمغنيسيوم، وبالتالي تخفيف الصداع النصفي.

- القضاء على تسوس الأسنان

واحدة من أكثر المركبات المذهلة في الكاجو هي الأحماض الأمينية، وهذه الأحماض قادرة على قتل البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان وحب الشباب.

- يمدك بالطاقة ويجعلك أكثر حيوية

لأنه يحتوي على مجموعه من المعادن والفيتامينات؛ من بينها فيتامينات E ، K ، B6، ومعادن النحاس والفوسفور والزنك والمغنيسيوم والحديد والسيلينيوم، فإنه يلعب دورًا مهمًا في مساعدة جسمك بالقيام بعملية الحرق والتمثيل الغذائي، وبالتالي يمدك بالطاقة التي تجعلك تشعر أنك أكثر حيوية طوال اليوم.

- التخلص من الوزن الزائد

معظم الناس يعتقدون أن تناول المكسرات يوميًا يؤدي إلى زيادة الوزن إلا أنّ ذلك ليس صحيح؛ فالمكسرات عمومًا والكاجو بشكل خاص تحتوي على الدهون، ولكن هذه الدهون صحية، حيث إن تناول 4 حبّات من الكاجو بشكل منتظم يساعد على فقدان الوزن وحماية الجسم من السمنة المفرطة.

- لمعان ونعومة الشعر

النحاس الموجود في الكاجو يضفي لمعانًا وقوة للشعر ويجعل ملمسه حريريًا ناعمًا، كما أنه يساعد أيضا على تعزيز لون الشعر؛ لأنه يحفز إنتاج صبغه الميلانين.