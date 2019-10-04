احرص على تناولها.. فوائد صحية متعددة للذرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم:
تنتشر الذرة بشكل ملحوظ في هذه الفترة، وتعد وجبة خفيفة ومشبعة وصحية، كما تعتبر بديلاً للقمح لدى الأشخاص الممنوعين من تناول الجلوتين.
وقالت الدكتورة وفاء سعيد، أخصائي التغذية، إن الذرة من الأغذية الصحية، التي تعمل على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والسكري من النوع 2 والسمنة.
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