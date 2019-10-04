منها ظهور طفح جلدي.. أعراض سرطان الثدي المبكرة: "تجهلها معظم النساء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

عادة ما تكون الأعراض الأولية لسرطان الثدي، تتمثل في ظهور الكتل والانتفاخات، إلا أن هناك علامات أخرى قد لا تعرفها بعض النساء، لذلك نصحت الدكتورة سهام مجدي، استشاري الكشف المبكر وعلاج الأورام، بضرورة توجه المرأة للطبيب عند ظهور الأعراض التالية:

1- الإحساس في ألم بالإبط أو الثدي.

2- إفراز الثدي لمادة شفافة، ويمكن أن تكون مشابهة للدم والتي قد تترافق أحيانًا مع ورم في الثدي.

3- ظهور طفح جلدي حول أو على واحدة من الحلمتين.

4- حدوث تفريغ من الحلمة وربما تحتوي على الدم.

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5- تغيير في حجم أو شكل الثدي.

6- تقشير أو تساقط الجلد على الثدي أو الحلمة.

7- احمرار جلد الثدي وتحوله للون البرتقالي.

8- ظهور تسننات واضحة على سطح الثدي، وذلك بمجرد اللمس.

9- تورم في إحدى الإبطين، وظهور انتفاخ واضح يمكن رؤيته لدى المريض.