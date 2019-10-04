فيديو.. اعتقال أمريكية دخنت في وجه رضيعتها أثناء بث مباشر

ظهرت سيدة تُدعى "تيريشا سيكستون" في بث مباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي تدخّن في وجه ابنتها البالغة من العمر شهراً واحداً فقط، وترفعها باليد الأخرى بوضعية خطيرة، ثم ترميها بجانبها.

وبمجرد انتشار هذا الفيديو، علمت الشرطة بالواقعة، ولم تلبث أن أمرت بتوقيف بتهمة الأم سوء معاملة الأطفال، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وعندما وصلت الشرطة إلى شقة "سيكستون" في مدينة "تشاتانوغا" الأميركية، وجدت زجاجات الخمور الفارغة، كما أن العديد من الجيران أتوا إلى الشقة وأطلعوا الشرطة على مقطع الفيديو أيضاً.

كما وجهت السلطات الأميركية تهماً إلى "سيكستون"، بسوء معاملة الأطفال، ومن المفترض أنها ستخضع للمحاكمة يوم الجمعة المقبل.

وبالإضافة إلى سوء المعاملة، فقد جرى توجيه تهمة سوء معاملة الشرطة أيضاً إلى "سيكستون"، وجرى اعتقالها واقتيادها إلى مركز الشرطة للتحقيق، في حين أن الطفلة جرى إيداعها لدى جدتها.