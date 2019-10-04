فساتين حفلاتكِ من وحي ديمة الجندي وإطلالاتها المميزة

ديمة الجندي فنانة سورية شاركت في العديد من المسلسلات الدرامية والأفلام، وقدمت بعض البرامج كذلك، ودائمًا ما تهتم بأناقتها لتبدو في مظهر رائع، وارتدت أكثر من فستان مميز بتصميمات وموديلات مذهلة، من الممكن لكِ أن تستوحي منها أفكارًا لحفلاتكِ القادمة.

لـ"فساتين سهرة" أو حفلات ضخمة، تألقت ديمة بـ فستان أصفر طويل ومنفوش ببطانة قصيرة، ومُزين بنقوش ضخمة باللون الذهبي، وفستان زهري مكشوف الصدر والأكتاف، مصمم بكشكشة فخمة وبسيطة على الأكمام، ومُزين بـ حزام خصر لامع باللون الأسود، وتميزت بـ فستان أزرق لامع مصمم بذيل ومنفوش، وفستان فضي

بأكمام طويلة وفتحة في الأسفل، زُين بفصوص ونقوش باللون الفضي لتُظهره أكثر أناقةً وفخامة.

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إطلالات بسيطة وراقية من ديمة الجندي

ولحفلات أكثر بساطة ارتدت فستانًا أبيضَ مُزينًا بأزرار وفتحة جانبية، وتجمّلت بفستان بنفسجي قصير وواسع بطبعات زهرية، وأطلت بفستان قصير باللون الزهري، مصمم بشكل مكشوف الصدر والأكتاف، وبأكمام ضيقة ومُزين بقماش مُفرَّغ في الأسفل، كما اختارت فستانًا أسودَ قصيرًا بحزام ذهبي، وفستانًا أسودَ يملأه الترتر الزهري، وتزينت بفستان أزرق قصير بأكمام

شفافة مزينة بزهور بيضاء، وظهرت بفستان ملون بالأسود والأبيض والزهري بطريقة شبابية، وتألقت بفستان قصير باللون الأبيض جاء بشكل ضيق من الخصر ويتسع في الأسفل بطريقة أنثوية.

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