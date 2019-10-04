مجموعة جيامباتيستا فاللي لربيع 2020 بطابع عصري من أسبوع الموضة في باريس

أتت مجموعة جيامباتيستا فاللي لربيع 2020 في أسبوع الموضة في باريس بطابع عصري، اذ تخلى المصمم فيها عن الطبقات الكثيرة والتنانير المنتفخة جداً، وظهرت الفساتين القصيرة، والجامبسوت والسراويل والسترات الكلاسيكية والفساتين الناعمة مع الكتفين المنسدلتين أو الكمين المنتفخين المنفصلين.

وتدور هذه المجموعة حول النساء الغريبات الأطوار أو غير العاديات وعلاقاتهن بحدائقهن، كما يظهرن في الصور الفنية للمصورين Peggy

Guggenheim و Louise Nevelson، إلى جانب المصورين المعاصرين: Sabine

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