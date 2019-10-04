القاهرة - لايف ستايل
أتت مجموعة جيامباتيستا فاللي لربيع 2020 في أسبوع الموضة في باريس بطابع عصري، اذ تخلى المصمم فيها عن الطبقات الكثيرة والتنانير المنتفخة جداً، وظهرت الفساتين القصيرة، والجامبسوت والسراويل والسترات الكلاسيكية والفساتين الناعمة مع الكتفين المنسدلتين أو الكمين المنتفخين المنفصلين.
وتدور هذه المجموعة حول النساء الغريبات الأطوار أو غير العاديات وعلاقاتهن بحدائقهن، كما يظهرن في الصور الفنية للمصورين Peggy
Guggenheim و Louise Nevelson، إلى جانب المصورين المعاصرين: Sabine
قد يهمك ايضاً:
مجموعة دار سيلين من أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع وصيف2020
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة جيامباتيستا فاللي لربيع 2020 بطابع عصري من أسبوع الموضة في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.