مجموعة دار سيلين من أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع وصيف 2020

برزت موضة السبعينيات من حيث سراويل الجينز، القمصان الحريرية وجاكيتات البلايزر خلال العرض الثالث لهادي سليمان لصالح دار سيلين في أسبوع الموضة الباريسي لموسم ربيع وصيف 2020، وفي هذا العرض أيضاً ، أتت الأجواء دراماتيكية بعض الشيء.

سراويل الجينز لم تكن ضيّقة بل كانت واسعة قليلاً عند الأطراف وكانت منسّقة جيّداً مع القمصان ذات ربطات القوس أو تلك الياقات من الكشكش أو تلك من الدانتيل التي تذكّرنا كثيراً بلوك السبعينيات المحافظ، أما الجاكيتات التي اختارها فتنوّعت بين تلك من الدنيم أو المخملية مع التطريزات الذهبية أو تلك الجلدية.

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