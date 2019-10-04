عارضات "شانيل" تتهادى على أسقف عمارات باريس بأزياء شبابية

أرسلت فيرجيني فيارد Virginie Viard المديرة الإبداعية الجديدة لدار شانيل تحية إلى باريس، حيث تهادت العارضات في ديكور جسد أسقف بنايات العاصمة الفرنسية التي تتميز بلورنها الرمادي، بقيت المصمّمة وفية إلى حد كبير الى إرث الدار، حيث غلبت على معظم الأزياء أقمشة التويد طعمتها بتفاصيل من الموسلين والدانتيلا.

وجاءت القصات عصرية وشبابية، فقد رصدنا الكثير من الشورتات التي نسقت بسترات طويلة صنعت من قماش من التويد المخطط، وتشكيلة كبيرة من الجمبوستات القصيرة المصنوعة من التويد الملون بلمسة من الأحمر والزهري، نسقت بأحذية مسطحة غلب عليها اللون الأبيض، تألقت العارضة جيجي حديد بشورت أسود قصيروسترة طعمت طلتها بحزام من الحلقات الذهبية، أما العارضة كايا غربر فقد تهادت بتنورة مستديرة بيضاء اللون وتوب أسود طعم بكشاكش على مستوى الصدر، تخللت العرض مجموعة من فساتين الكوكتيل القصيرة صنعت من قماش اللاميه الفضي وأخرى من قماش التويد الملون بلمسة من الزهري والأحمر، نسقت إطلالات معظم العارضات بقبعات تارة وتارة أخرى بورود حمراء، أما فساتين السهرة فجاءت مطبعة برسومات عكست الهندسة المعمارية لبنايات باريس، وأخرى جسدت الأحرف اللاتينية التي تشكل إسم شانيل التي رسمت بالبنط العريض وباللونين الزهري والأزرق، نسقت كلها بصنادل صيفية عالية طعمت بأحجار من الستراس.

اقرا ايضاً:

أجمل إطلالات مونيكا بيلوتشي في عيدها الـ55 في فساتين السهرة

Advertisements

ولعل الحدث الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي هو اختراق مدونة موضة فرنسية تدعى "ماري" العرض أمام ذهول عدد كبير وجمهور غفير اكتظت به قاعة القصر الكبير، فقامت العارضة جيجي حديد بإخراجها من منصة العرض، نتيجة لهذا الحدث صرحت الناطقة الرسمية لدار شانيل لوكالة الأنباء الفرنسية قائلة، "ما حدث يوم أمس لم يكن لا متوقعاً، ولم يخطّط له".

قد يهمك ايضاً:

جيجي حديد تدفع ممثلة كوميدية عن منصة عرض أزياء شانيل