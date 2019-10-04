للمرة الأولى.. السعودية تتيح للمرأة سكن الفنادق دون محرم

منذ شهرين كانت المملكة العربية السعودية أجرت تعديلات كثيرة، أسقطت بها الولاية على المرأة، التي أصبح لها الحق في استخراج جواز السفر بمفردها، ما يسمح لها السفر دون ولاية عليها "دون محرم".

وما زالت تعمل المملكة السعودية على حرية المرأة وتمكينها، فبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، التي علمت أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، أقر بعدم الامتناع عن إسكان المرأة من دون محرم في مرافق الإيواء السياحي، شرط تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف "الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات" وكذلك إثبات جواز السفر لمن لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.

وأكد "الخطيب" في قراره أن على مرافق الإيواء السياحي، عدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات الهوية إلا إذ كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها.

وألغت الهيئة شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة في حال كان طالب السكن برفقته عائلته عند القدوم، بعد أن كان مطلبا إلزاميا في السابق ويشمل ذلك "السعوديين، المقيمين، الزائرين الأجانب، السياح".