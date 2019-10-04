هددت الفنانة أحلام، زوجها القطري مبارك الهاجري، بعد ملاحظتها قيامه بعمل إعجاب على صورة كيم كاردشيان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وتداول مستخدمو "إنستجرام"، فيديو طريف للفنانة أحلام، وهي تتوعد لزوجها، حيث قالت: "تخلو لايك باي مبارك الهاجري، يا ويلك مني، مبارك عامل لايك على الصورة.. وينك يا أبو محمد.. إنت في البيت؟ أنا اليوم جاية".
وأضافت أحلام: "ده شكلي من غير ميكاب.. عاوزة أوريكم إزاي بشرتي صافية".
يذكر أن الفنانة أحلام ولدت في 13 فبراير 1969، وتبلغ من العمر 50 عاما، وهي من مواليد المنامة بالبحرين، وتزوجت من زوجها مبارك الهاجري منذ عام 2003.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أحلام تتوعد زوجها بسبب صورة لـ"كيم كارديشان": يا ويلك مني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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