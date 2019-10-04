الامارات | محمد رمضان: الأسطورة في موسم الرياض الشهر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: الأسطورة في موسم الرياض الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن مشاركته في إحياء حفل ينظم خلال موسم الرياض بالسعودية.

وكتب رمضان على حسابه بموقع «انستغرام» «الشهر القادم بإذن الله.. لأول مرة في السعودية حفلة الأسطورة في موسم الرياض». يشار إلى أن موسم الرياض الذي ينطلق 11 أكتوبر الجاري ويستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل، يضم فعاليات ترفيهية وفنية وحفلات غنائية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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