محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد: نشرت النجمة نانسي عجرم صورة من إطلالتها للحلقات الأولى للموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز". وظهرت نانسي ببلاي سوت من الجلد الأسود، تميز بأكمام طويلة شفافة بصيحة Cut Out، وحذام رفيع من الجلد لإبراز منطقة الخصر، بتوقيع بيت الأزياء العالمي كريستيان ديور. ونسقت مع الإطلالة تصفيفه الشعر الويفي المنسدل على الجانبين مع مكياج ناعم، ركزت فيه على رسمة العيون بالألوان الترابية وأحمر شفاه ماط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تكشف عن إطلالتها في أولى حلقات "ذا فويس كيدز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.